#Essais

Mathématiques

Stéphane Normand, Kevin Knight

Vous souvenez-vous du théorème de Pythagore et des équations du second degré ? Si des années se sont écoulées depuis votre dernier cours de maths, ces expressions peuvent vous sembler venir d'un autre monde. Drôle et éducatif, ce cahier comprend plus de 100 gribouillages abordant les notions de base des mathématiques. Ainsi, vous pourrez exprimer votre créativité tout en révisant les nombres premiers, les fonctions, les équations et bien d'autres choses encore... Et si vous séchez sur une équation, il vous suffit de consulter les " corrigés " !

Chez Editions Contre-Dires

Auteur

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Jeux mathématiques

Mathématiques

Kevin Knight trad. Stéphane Normand

Paru le 05/02/2026

128 pages

Editions Contre-Dires

16,90 €

9782386900587
