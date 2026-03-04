Un conte de fées

"C'est une histoire d'engrenage et de prédation. Une histoire d'amour, d'amour-poison, toxique, d'une jeune femme qui se brûle les ailes, se cogne contre les barreaux de sa prison dorée". Il était une fois une jeune orpheline nommée Aurore, étudiante brillante tombée sous le charme puis sous l'emprise de son professeur de lettres. Lorsque Aurore ouvre les yeux, il est déjà trop tard. Elle est devenue mère et se retrouve barricadée dans une immense maison perdue au milieu de nulle part. Mais comment partir ? Et pour aller où ? Karine Reysset raconte la vulnérabilité et le combat d'une femme pour se sauver sans perdre ses enfants. En donnant voix à son héroïne, elle dissèque un à un les mécanismes d'une emprise mortifère.