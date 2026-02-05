La mort leur va si bien

PLONGEZ AU COUR DU FUNESTE... ET DE L'IMPENSABLE. Le genre humain ne connaît aucune limite dès qu'il touche au sordide. Guillaume Bailly ne le sait que trop bien... Dans ce livre qui va vous faire frissonner, il croque des personnages que la mort habite au plus profond de leur âme. Ed Gein et son mobilier en cuir humain, Karen Greenlee et ses histoires d'amour morbides, Carl Tanzler et le cadavre de sa bien-aimée transformé en poupée, Franck Lucas et la drogue dissimulée dans les cercueils de soldats rapatriés du Vietnam, et bien d'autres... Tous ces portraits nous démontrent que la passion pour la mort fait franchir des frontières inhumaines à ces hommes et ces femmes Entre exhumations illégales, trafics de cadavres, nécrophilie et meurtres en série, Guillaume Bailly, "croque mort préféré des Français" , revient sur des affaires avant défrayé la chronique du true crime et des métiers funéraires. Fort de son expertise et loin de l'adulation des coupables, il s'attache à analyser les détails sordides de ces formidables histoires criminelles.