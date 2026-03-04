Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

L'histoire retrouvée des cépages interdits

Fabienne Moreau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que plusieurs milliers de variétés de vigne existent dans le monde, sait-on que la grande majorité des vins que nous consommons aujourd'hui proviennent seulement de quatre cépages ? Pourtant, bien d'autres ont existé sur le sol français, majoritaires même dans certains départements, avant d'être interdits à la culture et à la vente, en 1934. C'étaient des vins originaux, appréciés, dont le goût a été perdu avec leur quasi-disparition du vignoble français. Issus de vignes sauvages d'Amérique du Nord rapportées au XIX ? siècle, ces " cépages interdits " sont réputés pour leur résistance aux maladies et au réchauffement climatique et nécessitent peu ou pas d'intrants. Aujourd'hui, leur vente reste illégale. Historienne du patrimoine des vins et spiritueux, Fabienne Moreau a cherché à comprendre ce qui vaut leur stigmatisation jusqu'à Bruxelles. Elle revient sur leur origine, interroge l'histoire des pratiques et consommations des vins, reconstitue pas à pas la mise en place de leur interdiction. Accusés faussement de rendre fou, ils ont fait les frais de la surproduction de vins dans les années trente et, sans nul doute, de la faiblesse de leurs partisans. L'auteure, qui a arpenté la France entière à leur recherche, a mené l'enquête dans les archives et les jardins botaniques, mais aussi dans nos vignobles, auprès des vignerons qui croient plus que jamais en leurs qualités, et sont prêts à défendre ces arômes différents...

Par Fabienne Moreau
Chez Flammarion

|

Auteur

Fabienne Moreau

Editeur

Flammarion

Genre

Vins et savoirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'histoire retrouvée des cépages interdits par Fabienne Moreau

Commenter ce livre

 

L'histoire retrouvée des cépages interdits

Fabienne Moreau

Paru le 04/03/2026

320 pages

Flammarion

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080483218
9782080483218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.