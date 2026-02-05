Inscription
#Roman étranger

Gens sans tombe

Chloé Billon, Enes Halilović

ActuaLitté
Dans une Yougoslavie qui se délite, un jeune homme part à la recherche de ses origines au milieu d'une galerie de personnages hauts en couleurs. Gens sans tombe s'impose comme une oeuvre majeure de la littérature des Balkans. Imaginez un jeune homme, Semir, qui bégaye depuis l'enfance et qui grandit dans l'ombre d'un père mythique : Numan Numi, ce "meurtrier célèbre" qui a défrayé la chronique dans les Balkans. Pendant 47 jours, cet homme a tenu en haleine toute une région, traqué par 41 policiers, avant de mourir criblé de 31 balles. Semir n'a jamais connu ce père, mais toute sa vie sera une enquête sur cette figure légendaire. Le narrateur nous raconte son enfance auprès de tante Badema - elle aussi meurtrière, ayant empoisonné un inspecteur de police - qui l'élève entre récits de cavale et séances de tricot. Une galerie de personnages absolument saisissants : il y a Goulasch, ce voisin obèse qui grossit jusqu'à ne plus pouvoir sortir de sa chambre. Il y a Janko, mathématicien de génie obsédé par la conjecture de Goldbach, qui voit dans les équations la clé du monde. Il y a Clark, ce joueur mythomane qui se prend pour une star de cinéma... Roman d'apprentissage brutal et tendre, Gens sans tombe déploie une fresque des Balkans contemporains où la violence se transmet de génération en génération. Halilovi révèle un talent exceptionnel, conjuguant oralité populaire et sophistication littéraire pour dire la difficulté d'exister quand l'Histoire vous a volé jusqu'à votre nom.

Chez Le Bruit du monde

|

Auteur

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Littérature serbo-croate et sl

Paru le 05/02/2026

368 pages

Le Bruit du monde

23,00 €

9782386010606
© Notice établie par ORB
