#Imaginaire

Le chant du dragon

Violaine Georgiadis, Karina Espinosa

Entre devoir et passion, entre loyauté et trahison, elle devra choisir : protéger ceux qu'elle aime... ou céder à l'appel d'un dragon dont le pouvoir pourrait tout réduire en poussière. Vous n'allez jamais croire ce qui m'arrive... J'étais au beau milieu d'une cascade, sur un plateau de tournage hollywoodien, quand d'un seul coup, j'ai atterri dans un univers tout droit sorti d'un roman fantastique. Ici, il n'y a pas de Netflix, pas de Wi-Fi et, accrochez-vous, pas un seul Starbucks à l'horizon ! Ce monde grouille de loups-garous, de vampires, de sorciers, de faes et, pour couronner le tout, de dragons. Oui, de vrais dragons cracheurs de feu ! Damien Drakonar est l'un d'entre eux. Et ça a beau être un prince, il n'a rien d'un chevalier servant ! Non, Damien est plutôt du genre à vous brûler vif sans vous accorder un regard. Il est dangereux et énigmatique, et surtout, c'est un prince déchu. Son père l'a condamné à rester sous sa forme humaine tant qu'il n'a pas trouvé son âme soeur et l'a écarté du trône. Il se consume de colère, et oh, léger détail, il me déteste. En effet, je ressemble trait pour trait à Lady Arya Ryder, et pire encore, j'ai pris sa place. Pas simple de m'adapter à tout ça, d'autant qu'Arya était une peste et que j'en fais les frais. En attendant de trouver un moyen de rentrer chez moi, il faut déjà que je survive dans ce panier de crabes ! Je n'aurais jamais dû atterrir dans ce monde, ma route n'aurait jamais dû croiser celle de Damien. Et si tout ça n'était pas le fruit du hasard ?

Chez Alter Real éditions

Alter Real éditions

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Karina Espinosa trad. Violaine Georgiadis

Paru le 05/02/2026

342 pages

Alter Real éditions

20,00 €

9782385755928
