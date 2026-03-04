Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Le voleur d'oeufs

Sébastien Chebret, Valérie Cluzel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue à la FBI : la Fédération des Bestioles Intrépides ! Dans cette gigantesque fourmilière, les animaux mènent l'enquête. Quelqu'un a dérobé tous les oeufs en chocolat du poulailler de Poul-Au-Pot, et les inspecteurs de la FBI ont besoin de toi. Résous les 13 énigmes pour les aider à retrouver le voleur avant la Grande Fête du Printemps. Avec des labyrinthes, des cherche-et-trouve, des messages codés... A toi de jouer !

Par Sébastien Chebret, Valérie Cluzel
Chez Flammarion

|

Auteur

Sébastien Chebret, Valérie Cluzel

Editeur

Flammarion

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le voleur d'oeufs par Sébastien Chebret, Valérie Cluzel

Commenter ce livre

 

Le voleur d'oeufs

Sébastien Chebret, Valérie Cluzel

Paru le 04/03/2026

32 pages

Flammarion

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080144119
9782080144119
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.