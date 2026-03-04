Le voleur d'oeufs

Bienvenue à la FBI : la Fédération des Bestioles Intrépides ! Dans cette gigantesque fourmilière, les animaux mènent l'enquête. Quelqu'un a dérobé tous les oeufs en chocolat du poulailler de Poul-Au-Pot, et les inspecteurs de la FBI ont besoin de toi. Résous les 13 énigmes pour les aider à retrouver le voleur avant la Grande Fête du Printemps. Avec des labyrinthes, des cherche-et-trouve, des messages codés... A toi de jouer !