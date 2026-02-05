Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Le tribunal des sept flammes

Emily Skye, Pascal Nöldner, Lyse Leroy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Henry devra-t-il quitter les Sept-Feux pour toujours ? Le calme est revenu aux Sept-Feux. Mais cette paix est toute relative... En effet, Lady Blackstone veut se venger et personne ne sait quel plan diabolique la terrible femme concocte de son côté. Henry et ses amis doivent plus que jamais se serrer les coudes. Seulement, certains apprentis dragonniers et anciens élèves sont de plus en plus hostiles envers Henry. Ils lui reprochent notamment d'avoir mis les Sept-Feux en danger. Le tribunal doit donc décider de son sort : Henry doit-il être banni de l'école secrète des dragons ?

Par Emily Skye, Pascal Nöldner, Lyse Leroy
Chez PAL

|

Auteur

Emily Skye, Pascal Nöldner, Lyse Leroy

Editeur

PAL

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tribunal des sept flammes par Emily Skye, Pascal Nöldner, Lyse Leroy

Commenter ce livre

 

Le tribunal des sept flammes

Emily Skye, Pascal Nöldner trad. Lyse Leroy

Paru le 05/02/2026

330 pages

PAL

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385651510
9782385651510
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.