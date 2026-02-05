Le tribunal des sept flammes

Henry devra-t-il quitter les Sept-Feux pour toujours ? Le calme est revenu aux Sept-Feux. Mais cette paix est toute relative... En effet, Lady Blackstone veut se venger et personne ne sait quel plan diabolique la terrible femme concocte de son côté. Henry et ses amis doivent plus que jamais se serrer les coudes. Seulement, certains apprentis dragonniers et anciens élèves sont de plus en plus hostiles envers Henry. Ils lui reprochent notamment d'avoir mis les Sept-Feux en danger. Le tribunal doit donc décider de son sort : Henry doit-il être banni de l'école secrète des dragons ?