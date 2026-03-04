30 jours pour aimer ses bras

"Nos bras ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour agir. Porter, étreindre, soulever, entourer, tenir bon. Et il en va de même pour notre dos. Ils racontent notre vitalité. La capacité à nous mouvoir, à faire, à exister pleinement". Avec son nouveau programme, l'experte Céline Roy, dont la méthode de sport compte toujours plus d'adeptes, vous invite à recouvrer la force naturelle de vos bras, à en réactiver les muscles oubliés, à libérer les tensions de votre dos, à corriger votre posture. "Car plus que vos rides, c'est votre allure qui parle pour vous". Ce programme complet propose 30 jours d'exercices de respiration, de renforcement musculaire, de tonicité pour retrouver du souffle, de la mobilité et de la fluidité dans tout le haut du corps. Apprenez à relâcher, à fortifier vos muscles profonds pour une belle silhouette, plus allongée et élancée. CET OUVRAGE S'ARTICULE EN 3 PARTIES : - 10 jours pour déverrouiller le dos et revenir dans son axe en douceur - 10 jours pour travailler la tonicité du dos et des bras - 10 jours pour renforcer et affiner son dos Chaque jour, Céline vous livre enseignements, astuces, routines pour prendre soin de vos bras et de votre dos.