Rallye, les voitures de légende

Explorez l'aventure passionnante des rallyes au travers de nombreuses anecdotes, fiches techniques et palmarès détaillés, le tout agrémenté par plus de 300 photographies, issues dans leur grande majorité des archives de Michel Morelli, qui a couvert le rallye sur plus de cinquante ans. Citroën DS, Alpine A110, Lancia Stratos, Peugeot 205 T16, Subaru Impreza, Audi Quattro... dans ce livre, vous allez redécouvrir et revivre l'épopée de 35 voitures de légende qui ont marqué l'histoire du championnat du monde des rallyes, que ce soit sur pentes enneigées du col du Turini du rallye Monte Carlo, sur les bosses spectaculaires du rallye des 1000 lacs ou sur les routes sinueuses du tour de Corse. Ces voitures n'ont pas brillé uniquement en mondial, mais ont aussi animé les championnats nationaux et les rallyes régionaux. Elles ont marqué leur époque par leur style, leur puissance, leurs innovations techniques et leur palmarès, en étant conduites par les meilleurs pilotes de leur génération. Elles ont souvent accompagné le succès commercial des voitures de série, et sont devenues parfois de véritables voitures culte. Certaines d'entre elles, bien des années après avoir tutoyé les sommets du WRC, continuent de régaler le public dans des épreuves locales ou des courses historiques.