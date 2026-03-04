Mes petits-déj' sains et protéinés !

Prenez de bonnes habitudes dès le petit-déjeuner ! Marre des éternelles tartines de confiture, des paquets de céréales bourrées de sucre et des fringales à 11 h ? Et si votre petit-déjeuner devenait votre meilleur allié énergie et satiété ? Grâce à Coralie Costi, diététicienne nutritionniste, découvrez ce qui se passe réellement dans votre corps au réveil, pourquoi les protéines ont le pouvoir de changer vos matins, comment éviter les coups de mou et faire les bons choix dès le petit-déjeuner ! Puis passez à la pratique avec 40 recettes rapides et gourmandes (sucrées et salées) pour faire le plein d'énergie : porridges, bowls, pancakes, tartines, muffins, snacks à emporter, boissons protéinées... Un concentré d'idées faciles pour des matins équilibrés et vraiment délicieux.