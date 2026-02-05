Inscription
#Roman étranger

Le porteur du train de nuit

Daniel Grenier, Suzette Mayr

ActuaLitté
Quand un glissement de terrain immobilise le train où il travaille jour et nuit sans relâche, Baxter, porteur noir en wagons-lits, se retrouve seul pour une durée indéterminée face aux exigences pressantes et au mépris des passagers blancs. Un huis clos haletant, porté par une narration vive et inventive. Baxter, porteur dans les wagons-lits du train le plus rapide du continent nord-américain, n'a aucun moment de répit. En 1929, en tant qu'homme noir, il doit sourire à la clientèle blanche, la servir coûte que coûte, jour et nuit ; et lorsqu'on le traite avec mépris, il n'a qu'à hocher la tête et se faire oublier. Car ce qui l'obsède, ce sont les points de démérite suspendus au moindre de ses gestes, au moindre de ses mots. Encore dix points, et c'est le renvoi. Or son rêve est d'économiser assez d'argent pour intégrer une formation de dentiste. Lors d'un trajet vers l'Ouest canadien, les passagers semblent plus agités qu'à l'habitude, surtout quand le train s'immobilise au milieu des montagnes, bloqué durant des jours. Soudain, les secrets des uns et des autres sont exposés à une lumière crue, et la frontière entre réalité et rêve se brouille chez Baxter, épuisé, à qui le sommeil est défendu. Sans parler de sa découverte d'une carte postale représentant deux hommes enlacés, qui fait resurgir des souvenirs enfouis et des désirs interdits. Conserver l'image met son poste en péril, mais il n'arrive pas à s'en départir. Tandis que la tension ne cesse de monter dans le train, le lecteur suit avec fascination les aventures des personnages de ce huis clos, et se demande à chaque page si Baxter survivra à ce voyage semé de tant d'embûches... Avec Le porteur du train de nuit , Suzette Mayr redonne vie à toute une époque à travers le récit haletant et halluciné d'un " invisible " de l'histoire, d'un inoubliable oublié nommé Baxter.

Par Daniel Grenier, Suzette Mayr
Chez Philippe Rey

|

Auteur

Daniel Grenier, Suzette Mayr

Editeur

Philippe Rey

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le porteur du train de nuit

Suzette Mayr trad. Daniel Grenier

Paru le 05/02/2026

296 pages

Philippe Rey

23,00 €

ActuaLitté
9782384822669
