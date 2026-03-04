Inscription
Le magicien d'Oz

Lyman Frank Baum, Anna Culleton

Avec le Magicien d'Oz, petits et grands vont pouvoir (re)découvrir un texte intemporel dans une version illustrée adaptée aux jeunes lecteurs ! Cette collection a été spécialement conçue pour des jeunes lecteurs, scolarisés à l'école primaire. Elle reprend des grands textes de la littérature pour enfants et adolescents et les grandes thématiques au programme tout en les rendant accessibles au niveau de compréhension des jeunes lecteurs. En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu. Un incontournable de la littérature en version adaptée pour des jeunes lecteurs !

Par Lyman Frank Baum, Anna Culleton
Chez Larousse

|

Auteur

Lyman Frank Baum, Anna Culleton

Editeur

Larousse

Genre

Français

Le magicien d'Oz

Lyman Frank Baum, Anna Culleton

Paru le 04/03/2026

47 pages

Larousse

4,99 €

9782036091016
