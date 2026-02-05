OrigaMinis ambiance zen

Réalisez des origamis délicats grâce à 150 feuilles sur la thématique zen et un livre explicatif. Envie d'une pause créative et apaisante ? Ce coffret vous invite à plier, créer et vous détendre grâce à 150 jolies feuilles d'origamis aux inspirations zen. Vous trouverez dans ce coffret : - 150 feuilles aux motifs recto verso variés et colorés ; - un livre de 10 modèles expliqués pas à pas, du plus simple au plus élaboré ; - un format mini et pratique, idéal à emporter partout ; - une boîte qui permet aussi de conserver vos mini-origamis une fois réalisés. Donnez vie à des pliages poétiques et profitez d'un véritable moment de calme et de créativité.