#Beaux livres

OrigaMinis ambiance zen

Merci les livres

ActuaLitté
Réalisez des origamis délicats grâce à 150 feuilles sur la thématique zen et un livre explicatif. Envie d'une pause créative et apaisante ? Ce coffret vous invite à plier, créer et vous détendre grâce à 150 jolies feuilles d'origamis aux inspirations zen. Vous trouverez dans ce coffret : - 150 feuilles aux motifs recto verso variés et colorés ; - un livre de 10 modèles expliqués pas à pas, du plus simple au plus élaboré ; - un format mini et pratique, idéal à emporter partout ; - une boîte qui permet aussi de conserver vos mini-origamis une fois réalisés. Donnez vie à des pliages poétiques et profitez d'un véritable moment de calme et de créativité.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Papier et carton

OrigaMinis ambiance zen

Merci les livres

Paru le 05/02/2026

120 pages

Merci les Livres

9,95 €

ActuaLitté
9782383559856
© Notice établie par ORB
