#Imaginaire

Les Animaux Esprits

Edmond P. Roy

- Deux héros hors du commun, des esprits à apaiser, des peurs à vaincre : une aventure inoubliable vous attend. - Une duologie fantasque, où les ombres intérieures prennent vie et où le courage commence là où naissent les mystères... C'est décidé : Louison mènera l'enquête, quoi qu'il en coûte. Louison Bobette a 11 ans et un métier un peu spécial : elle est anthropo-détective. Curieuse, futée et un brin têtue, elle explore les mystères de Valeustache, un petit village savoyard engourdi par les rumeurs... et l'ennui. Mais l'arrivée du mystérieux docteur Strudel et de son fils Elio va tout bouleverser. Louison, avide de vérité, découvre un monde insoupçonné : celui des esprits, des peurs enfouies... et des Ombres, des créatures intérieures qui façonnent notre façon de voir le monde. Propulsée dans une aventure qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, Louison devra apprendre que comprendre ses peurs vaut bien plus que les faire disparaître... Un roman initiatique, drôle et envoûtant, où amitié, courage et secrets d'âme s'entrelacent pour mieux apprivoiser ce qui nous effraie.

Par Edmond P. Roy
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Edmond P. Roy

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Les Animaux Esprits

Edmond P. Roy

Paru le 05/02/2026

242 pages

Gulf Stream

13,90 €

9782383496601
