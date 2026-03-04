Histoires surprises Animaux Disney

Un recueil Disney plein de mystères... pour transformer le moment de lecture de son enfant en un jeu sans fin ! "Quelle histoire veux-tu découvrir ? Choisis entre 1 et 12, et ouvre ton histoire surprise ! " - Ouvrez les 12 pochettes scellées pour découvrir l'aventure d'un animal Disney, sans la connaître à l'avance ! - Un système surprise simple grâce à un rabat qui s'ouvre et se referme sans outils, pour redécouvrir et relire le livre à l'infini. - Un recueil aux textes concis et richement illustrés, pour un moment de lecture avec son enfant ou en toute autonomie. 4-7 ans.