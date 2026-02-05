IL A GRANDI AVEC UN REVE : DEVENIR LE MEILLEUR. Aujourd'hui, Charles Leclerc est l'un des visages les plus emblématiques de la Formule 1. Talent brut, style unique, mental d'acier... et une histoire qui inspire toute une génération. Ce livre illustré plonge au coeur de la carrière du prodige monégasque. Des premiers tours de roue en karting à ses exploits chez Ferrari, revivez ses saisons palpitantes, ses victoires, ses duels épiques et ses moments de vérité. Des photos spectaculaires, des anecdotes et des statistiques clés font de cet ouvrage un incontournable pour tous les passionnés. POURQUOI TU VAS ADORER : Des résumés Grand Prix par Grand Prix Des citations qui révèlent la personnalité de Charles Des images qui font vibrer l'adrénaline CHARLES LECLERC N'EST PAS SEULEMENT UN PILOTE. IL EST LE SYMBOLE D'UNE GENERATION QUI OSE TOUT. PRET A EMBARQUER ?