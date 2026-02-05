Inscription
#Essais

Charles Leclerc

Victor Lane

ActuaLitté
IL A GRANDI AVEC UN REVE : DEVENIR LE MEILLEUR. Aujourd'hui, Charles Leclerc est l'un des visages les plus emblématiques de la Formule 1. Talent brut, style unique, mental d'acier... et une histoire qui inspire toute une génération. Ce livre illustré plonge au coeur de la carrière du prodige monégasque. Des premiers tours de roue en karting à ses exploits chez Ferrari, revivez ses saisons palpitantes, ses victoires, ses duels épiques et ses moments de vérité. Des photos spectaculaires, des anecdotes et des statistiques clés font de cet ouvrage un incontournable pour tous les passionnés. POURQUOI TU VAS ADORER : Des résumés Grand Prix par Grand Prix Des citations qui révèlent la personnalité de Charles Des images qui font vibrer l'adrénaline CHARLES LECLERC N'EST PAS SEULEMENT UN PILOTE. IL EST LE SYMBOLE D'UNE GENERATION QUI OSE TOUT. PRET A EMBARQUER ?

Par Victor Lane
Chez Editions Casa

|

Auteur

Victor Lane

Editeur

Editions Casa

Genre

Formule 1

Charles Leclerc

Victor Lane

Paru le 05/02/2026

144 pages

Editions Casa

24,95 €

ActuaLitté
9782380586374
