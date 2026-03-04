"Je ne pouvais pas avoir son amour. Alors je voulais sa haine". June Davis pensait avoir touché le fond, mais sa descente aux enfers ne faisait que commencer. Entre la perte de son emploi et des dettes qui ne cessent de s'accumuler, sa vie lui échappe. Et le Patron, un prêteur sur gages impitoyable, ne lui laissera aucun répit. Il veut son argent, et vite. Alors, quand Blake Jones, son rival de toujours, réapparaît avec une proposition aussi improbable qu'alléchante, June n'a d'autre choix que celui de l'écouter. Mais accepter son aide revient à conclure un pacte avec le diable... et elle le sait. Blake Jones est tout ce que June déteste : arrogant, manipulateur, et prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Derrière son charme et sa détermination, il cache un objectif précis : se venger. Il veut ruiner le mariage de Kurt, celui qui prétend être son meilleur ami, mais qui lui a tout pris. Quoi de mieux pour parvenir à ses fins que de convaincre June, l'ancien grand amour de Kurt, de jouer le rôle de sa fausse petite amie ?