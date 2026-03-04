Inscription
#Essais

La vraie richesse

Bridget Hilton, Joe Huff

ActuaLitté
Quand avez-vous vécu pour la dernière fois une expérience vraiment unique ? Si vous cherchez la réponse, c'est que c'était il y a un moment. Peut-être des mois... ou des années. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes dit : "J'aimerais tellement faire ça " , avant de remettre à plus tard. A un jour. Hier ? La semaine dernière ? Votre vie est sans doute bien remplie : un travail, une famille, des amis. Rien de parfait, mais rien de dramatique non plus. Pourtant, au fond de vous, une petite voix murmure que la vie pourrait vous offrir davantage. Avec le temps, les routines s'installent. On gère, on assure, on reporte. Les envies attendront : après, plus tard, quand ce sera le bon moment. Mais les années passent... et ce un jour n'arrive jamais. Lorsqu'on sent le temps filer, ce désir revient. Il frappe à la porte. Ne l'ignorez plus. Votre nouvelle vie commence ici.

Par Bridget Hilton, Joe Huff
Chez Hachette

|

Auteur

Bridget Hilton, Joe Huff

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

Commenter ce livre

 

La vraie richesse

Bridget Hilton, Joe Huff trad. Garance Marson

Paru le 04/03/2026

288 pages

Hachette

23,00 €

