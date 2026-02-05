Inscription
#Manga

La nouvelle vie de Lili Tome 10

Kaya, Mo, Sesuna Mikabe, Melody Pages

Une petite fille dandinante se débat dans un monde où elle s'est réincarnée ! Après avoir été réincarnée dans une puissante famille de nobles, Lilia est choisie comme camarade de jeu pour le prince Nicolas et ils deviennent très proches. Une fête est organisée pour l'anniversaire de la petite fille et pour ses débuts dans la société, avec comme invités les Remington qu'elle ne porte pas dans son coeur. Elle se retrouve alors dans la ligne de mire de la représentante de cette famille de marquis. Malgré tout, elle continue sa vie pleine d'amour et avance non pas en titubant, mais en marchant d'un pas confiant !!

Auteur

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shonen/garçon

La nouvelle vie de Lili Tome 10

Paru le 05/02/2026

191 pages

7,99 €

9782372879446
