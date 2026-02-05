Inscription
#Imaginaire

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 7

Natsu Hyûga, Touko Shino, Mathilde Gaillard-Morisaka

ActuaLitté
Une jeune apothicaire face aux arcanes du pouvoir impérial La capitale ne parle plus que de go depuis que Lacan a publié un livre sur ce jeu. On dit même que le stratège va organiser un tournoi ouvert à tous et qu'il est prêt à exaucer le voeu le plus cher de celui qui réussira à le battre. La rumeur est parvenue aux oreilles de Jinshi, qui compte bien en profiter. Mais loin de cette agitation, dans les coulisses du pouvoir, l'inquiétude ne cesse de croître. Le prince impérial a reçu des rapports alarmants faisant état de récoltes dévastées par une invasion de criquets. Avec l'aide précieuse de Mao Mao, toujours aussi accaparée par les affaires de la cour, arrivera-t-il à endiguer ce fléau ? Découvrez la face cachée du saint des saints de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute sa sagacité et de tout son savoir pour démêler les intrigues de cour... Phénoménal succès de librairie au Japon désormais adapté pour le petit écran, ce roman permet de découvrir une période de l'histoire fascinante et une héroïne incroyablement attachante.

Par Natsu Hyûga, Touko Shino, Mathilde Gaillard-Morisaka
Chez Lumen

|

Auteur

Natsu Hyûga, Touko Shino, Mathilde Gaillard-Morisaka

Editeur

Lumen

Genre

Light novel

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 7

Natsu Hyûga trad. Mathilde Gaillard-Morisaka

Paru le 05/02/2026

348 pages

Lumen

17,00 €

ActuaLitté
9782371025219
