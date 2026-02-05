Et si la blessure n'était pas une fin, mais un passage ? Dans la chair ou dans l'âme, elle surgit sans prévenir, brise l'élan, obscurcit l'avenir. Elle fait vaciller les certitudes et impose un face-à-face brutal avec soi-même. Pourtant, certains refusent de s'arrêter là. Ancien commandant d'un bataillon de chasseurs alpins, le colonel Vincent Minguet a évolué aussi bien en haute montagne qu'en zones de conflit. A travers les portraits poignants de soldats et de montagnards, il nous entraîne dans un voyage où la montagne, lieu de drames et de renaissances, devient le symbole d'une lutte intime. Entre sommets et abîmes, il explore comment le sport, l'effort et l'entraide peuvent redonner de la verticalité à l'existence. Ces pages racontent surtout l'espérance : l'art fragile de tomber pour mieux se relever. Un hommage à celles et ceux qui avancent, malgré tout, vers les sommets. "Plongez dans ce récit puissant du colonel Vincent Minguet. Il nous emporte avec lui en montagne à la rencontre de ceux qui changent". Denis Brogniart