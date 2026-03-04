Inscription
#Album jeunesse

Les Monsieur Madame

Roger Hargreaves

ActuaLitté
Découvrez comment travailler en équipe dans ce nouvel album de la collection Bien Grandir ! - Une histoire dans laquelle retrouver l'humour de l'univers des Monsieur Madame - Une collection pour se découvrir, s'épanouir et bien grandir ! - Un album pour partager ses réflexions avec son enfant et l'encourager à partager ses émotions Dès 3 ans. Résumé : Il est toujours agréable d'avancer en équipe. Et pour travailler main dans la main, il est important d'apprendre à écouter les autres. Et ça, les Monsieur Madame le découvriront à l'occasion... du déménagement de madame Indécise !

Par Roger Hargreaves
Chez Hachette

|

Auteur

Roger Hargreaves

Editeur

Hachette

Genre

Bonhomme et les dames

Les Monsieur Madame

Roger Hargreaves

Paru le 04/03/2026

40 pages

Hachette

2,90 €

Scannez le code barre 9782017288831
9782017288831
© Notice établie par ORB
