Découvrez comment travailler en équipe dans ce nouvel album de la collection Bien Grandir ! - Une histoire dans laquelle retrouver l'humour de l'univers des Monsieur Madame - Une collection pour se découvrir, s'épanouir et bien grandir ! - Un album pour partager ses réflexions avec son enfant et l'encourager à partager ses émotions Dès 3 ans. Résumé : Il est toujours agréable d'avancer en équipe. Et pour travailler main dans la main, il est important d'apprendre à écouter les autres. Et ça, les Monsieur Madame le découvriront à l'occasion... du déménagement de madame Indécise !