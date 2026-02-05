Inscription
#Essais

Les rendez-vous de L'Isle-sur-la-Sorgue

France Huser

ActuaLitté
Un étonnant témoignage d'un homme plein d'humour et de bienveillance. Un extraordinaire magnétisme irradiait de lui, l'envoûtement naissait non seulement de sa parole, mais de toute sa façon d'être. Ses yeux étaient habités d'exigence et de foudre. C'était un regard qui vous happait, un regard d'une force inhabituelle, qui semblait pénétrer jusqu'au fond de l'âme celui qui lui faisait face, capter son destin et son secret. Visage tendu, il restait silencieux alors, et je songeais à ces mots qu'il m'avait dit un jour : " On a perdu le silence. On n'ose plus donner aux yeux quelque chose sans dire à la bouche de le nommer. " France Huser a eu le privilège de rencontrer René Char. Elle nous livre un étonnant témoignage d'un homme plein d'humour et de bienveillance, soucieux du destin de ceux qu'ils côtoient, et farouche dans le même mouvement. Résistant et poète, il pouvait chercher pendant des mois la musicalité d'une phrase, savait différencier le chant de la fauvette de celui de la mésange et parlait par images, créant des liens inattendus et merveilleux entre les choses. France Huser en témoigne avec une fine sensibilité : il est de ceux qu'on n'oublie jamais.

Par France Huser
Chez Arléa Editions

|

Auteur

France Huser

Editeur

Arléa Editions

Genre

Biographies

