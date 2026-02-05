Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Isis

Winona, Emka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Epouse fidèle, magicienne, dotée de pouvoirs exceptionnels, Isis est la déesse de la magie sexuelle et du féminin sacré. Connue dans l'Egypte ancienne comme la déesse de la maternité et de la guérison, Isis était aussi la grande prêtresse de l'amour, gardienne des mystères sexuels et alchimiques. Elle enseignait que le plaisir pouvait guérir, élever, transformer. Elle savait que l'union sexuelle n'était pas un simple acte charnel mais un rituel divin, une fusion du corps et de l'âme, du masculin et du féminin. Ce diptyque dévoile les mystères de la plus populaire des déesses du panthéon égyptien.

Par Winona, Emka
Chez Tabou Editions

|

Auteur

Winona, Emka

Editeur

Tabou Editions

Genre

Erotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Isis par Winona, Emka

Commenter ce livre

 

Isis

Winona, Emka

Paru le 05/02/2026

64 pages

Tabou Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359542271
9782359542271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.