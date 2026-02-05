Epouse fidèle, magicienne, dotée de pouvoirs exceptionnels, Isis est la déesse de la magie sexuelle et du féminin sacré. Connue dans l'Egypte ancienne comme la déesse de la maternité et de la guérison, Isis était aussi la grande prêtresse de l'amour, gardienne des mystères sexuels et alchimiques. Elle enseignait que le plaisir pouvait guérir, élever, transformer. Elle savait que l'union sexuelle n'était pas un simple acte charnel mais un rituel divin, une fusion du corps et de l'âme, du masculin et du féminin. Ce diptyque dévoile les mystères de la plus populaire des déesses du panthéon égyptien.