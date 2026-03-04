Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

L'oeuf magique

Géraldine Collet, Vayounette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une, deux, trois... Princesses : une formule magique et un royaume enchanté ! Enfin Pâques ! Curieuses de découvrir la célèbre chasse aux oeufs du royaume des princesses, Manon, Jade et Léa joignent leurs mains et s'écrient : "Une, deux, trois... Princesses à tout-va ! " Cette année, surprise ! Celle ou celui qui trouvera le plus d'oeufs dans le grand parc du château remportera un oeuf magique... Que le meilleur gagne ! Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.

Par Géraldine Collet, Vayounette
Chez Play Bac

|

Auteur

Géraldine Collet, Vayounette

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oeuf magique par Géraldine Collet, Vayounette

Commenter ce livre

 

L'oeuf magique

Géraldine Collet, Vayounette

Paru le 04/03/2026

32 pages

Play Bac

5,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070160183
9791070160183
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.