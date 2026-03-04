L'oeuf magique

Une, deux, trois... Princesses : une formule magique et un royaume enchanté ! Enfin Pâques ! Curieuses de découvrir la célèbre chasse aux oeufs du royaume des princesses, Manon, Jade et Léa joignent leurs mains et s'écrient : "Une, deux, trois... Princesses à tout-va ! " Cette année, surprise ! Celle ou celui qui trouvera le plus d'oeufs dans le grand parc du château remportera un oeuf magique... Que le meilleur gagne ! Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.