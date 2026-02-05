Inscription
#Essais

Santé du peuple, avenir de l’Afrique

Moustapha Dramé, Yaye Kanny Touré Kaire

Le Sénégal, à l'image de nombreux pays africains, se trouve à un tournant décisif de son histoire sanitaire. Derrière les progrès indéniables des dernières décennies se cache une réalité plus complexe : hôpitaux saturés, inégalités territoriales, sous-financement chronique et dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur. Comment bâtir un système de santé souverain, équitable et durable ? Dans cet essai à la fois lucide et porteur d'espoir, le Dr Yaye Kanny Touré KAIRE propose une lecture critique du système de santé sénégalais et dessine les contours d'une réforme en profondeur. A travers une analyse rigoureuse et des propositions concrètes (gouvernance, financement, information sanitaire, offre de soins, prévention et souveraineté pharmaceutique), l'auteure invite à repenser la santé comme un projet de société, une politique de justice et un levier de développement national. "Santé du peuple, avenir de l'Afrique" est bien plus qu'un plaidoyer. C'est un appel à refonder le contrat social entre l'Etat, les professionnels et les citoyens pour que la santé devienne enfin le socle de la dignité nationale sénégalaise et de la souveraineté Africaine.

Par Moustapha Dramé, Yaye Kanny Touré Kaire
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Moustapha Dramé, Yaye Kanny Touré Kaire

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais médicaux

Santé du peuple, avenir de l’Afrique

Yaye Kanny Touré Kaire

Paru le 05/02/2026

182 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

9782336595207
