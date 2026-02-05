Le Sénégal, à l'image de nombreux pays africains, se trouve à un tournant décisif de son histoire sanitaire. Derrière les progrès indéniables des dernières décennies se cache une réalité plus complexe : hôpitaux saturés, inégalités territoriales, sous-financement chronique et dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur. Comment bâtir un système de santé souverain, équitable et durable ? Dans cet essai à la fois lucide et porteur d'espoir, le Dr Yaye Kanny Touré KAIRE propose une lecture critique du système de santé sénégalais et dessine les contours d'une réforme en profondeur. A travers une analyse rigoureuse et des propositions concrètes (gouvernance, financement, information sanitaire, offre de soins, prévention et souveraineté pharmaceutique), l'auteure invite à repenser la santé comme un projet de société, une politique de justice et un levier de développement national. "Santé du peuple, avenir de l'Afrique" est bien plus qu'un plaidoyer. C'est un appel à refonder le contrat social entre l'Etat, les professionnels et les citoyens pour que la santé devienne enfin le socle de la dignité nationale sénégalaise et de la souveraineté Africaine.