Overgeared Tome 5

Aidé par la guilde Chedaka, Grid mène son combat contre Malaxus. D'abord mise à mal, la guilde découvre en Grid un combattant puissant, ce qui dénote de sa classe de forgeron. Les doutes s'installent... et s'il était le fameux joueur à la classe cachée ? Etant l'un des seuls à pouvoir fabriquer des armes de haut niveau, sa maîtrise du marteau est ce qu'ils recherchent. Pour la guilde, il n'y a plus à hésiter : Grid doit les rejoindre !