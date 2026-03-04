Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Overgeared Tome 5

(redice studio) Monohumbug, Team Argo, Monohumbug

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aidé par la guilde Chedaka, Grid mène son combat contre Malaxus. D'abord mise à mal, la guilde découvre en Grid un combattant puissant, ce qui dénote de sa classe de forgeron. Les doutes s'installent... et s'il était le fameux joueur à la classe cachée ? Etant l'un des seuls à pouvoir fabriquer des armes de haut niveau, sa maîtrise du marteau est ce qu'ils recherchent. Pour la guilde, il n'y a plus à hésiter : Grid doit les rejoindre !

Par (redice studio) Monohumbug, Team Argo, Monohumbug
Chez Pika Edition

|

Auteur

(redice studio) Monohumbug, Team Argo, Monohumbug

Editeur

Pika Edition

Genre

Chungnyun (seinen)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Overgeared Tome 5 par (redice studio) Monohumbug, Team Argo, Monohumbug

Commenter ce livre

 

Overgeared Tome 5

(redice studio) Monohumbug, Team Argo, Monohumbug trad. Sabrina Damoune

Paru le 04/03/2026

280 pages

Pika Edition

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043307058
9791043307058
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.