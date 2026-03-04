Inscription
XXXHOLIC Tome 7

Clamp

Dômeki est victime d'une étrange malédiction : tandis qu'une dangereuse toile d'araignée se tisse autour de son oeil, Watanuki, de son côté, comprend que certains voeux exigent des sacrifices bien plus lourds qu'il ne l'imaginait. Peu à peu, une ombre s'immisce dans ses pensées... Et face au sourire d'Himawari, une vérité trop longtemps ignorée commence à se dévoiler. La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !

Par Clamp
Chez Pika Edition

|

Auteur

Clamp

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

XXXHOLIC Tome 7

Clamp

Paru le 11/03/2026

184 pages

Pika Edition

8,50 €

9791043304927
