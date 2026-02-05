Le pacte des ancêtres

Dans un village du Sahel burkinabè, un jeune homme découvre les pouvoirs mystiques transmis à son père après une rencontre déterminante avec le vieux sage de Wanzarbè et le chasseur légendaire Tahiri Kooroo. Son père, délégué du village, devient un homme invulnérable, doté d'une sagesse et d'une puissance qui forcent le respect. Il utilise ses dons non pour dominer, mais pour protéger, rendre justice et aider les plus vulnérables. Le récit mêle traditions, mysticisme et valeurs humaines fortes. Il met en lumière la richesse culturelle des Sonrhaï, leur spiritualité et leur sens de la communauté.