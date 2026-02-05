Inscription
#Roman francophone

Le pacte des ancêtres

Baba Hama, Oumarou Maïga

Dans un village du Sahel burkinabè, un jeune homme découvre les pouvoirs mystiques transmis à son père après une rencontre déterminante avec le vieux sage de Wanzarbè et le chasseur légendaire Tahiri Kooroo. Son père, délégué du village, devient un homme invulnérable, doté d'une sagesse et d'une puissance qui forcent le respect. Il utilise ses dons non pour dominer, mais pour protéger, rendre justice et aider les plus vulnérables. Le récit mêle traditions, mysticisme et valeurs humaines fortes. Il met en lumière la richesse culturelle des Sonrhaï, leur spiritualité et leur sens de la communauté.

Par Baba Hama, Oumarou Maïga
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Baba Hama, Oumarou Maïga

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Le pacte des ancêtres

Oumarou Maïga

Paru le 05/02/2026

70 pages

Editions L'Harmattan

11,00 €

9782336588599
