L'as de pique

Le spin-off du succès de Morgane Moncomble, L'as de coeur. Enfant-star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du moment. Elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours : Thomas Kalberg, le meilleur ami de son frère... et le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a toujours ignoré les avances de Daisy, cette jeune fille qui le suivait partout du regard. Mais le voilà de retour après quatre ans d'absence, et tout a changé. En devenant son garde du corps, son seul but est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur s'avère toutefois de garder ses distances... car Daisy est devenue une femme, et elle compte bien le lui prouver. Sociopathe ou non, Thomas Kalberg tombera amoureux d'elle. Elle s'en fait la promesse. Il est là pour la protéger, mais il met son coeur en danger.