Battle Game in 5 Seconds Tome 4 . Edition limitée

Kashiwa Miyako

ActuaLitté
Attention ! Combat dans 5, 4, 3... Le combat à mort entre l'équipe verte et l'équipe rouge est sur le point de commencer. Pour remporter des points, Akira et ses camarades partent à la chasse aux goules. Mais l'équipe verte se retrouve dans une impasse quand surgit une goule géante, contre laquelle le canon d'Akira et les attaques de Yûri ne peuvent rien... Comme si ça ne suffisait pas, voilà que les rouges, les ennemis des verts, débarquent sur les lieux du combat... La tension monte entre les deux équipes qui se font face, mais Mion annonce soudain un nouveau jeu... La chasse au roi va commencer !

Par Kashiwa Miyako
Chez Bamboo Editions

Auteur

Kashiwa Miyako

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Battle Game in 5 Seconds Tome 4 . Edition limitée

Kashiwa Miyako trad. Pascale Simon

Paru le 04/03/2026

224 pages

Bamboo Editions

3,00 €

9791041118618
