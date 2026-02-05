Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Comment avoir de meilleurs résultats scolaires ?

Fodé Doumbouya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voulez-vous de meilleurs résultats scolaires ? Connaissez-vous l'art d'apprendre à apprendre ? Travailler beaucoup, c'est bien ; mais travailler efficacement, c'est encore mieux ! Avec les meilleurs encadreurs, si vous n'avez pas une bonne méthode de travail, vous ne pourrez pas bien vous en sortir. Ce livre vous permettra de développer votre motivation, votre attention, votre concentration et votre capacité de mémorisation. Il vous apprendra aussi à mieux vous organiser, à gérer votre temps, à bien préparer vos évaluations (compositions, examens...). Il vous permettra de développer vos aptitudes intellectuelles, de gérer votre stress, de faire face aux difficultés dans les études avec à la clé, le grand secret des méthodes de travail. Le seul but de ce livre, c'est de vous aider à mettre en lumière, à développer et à tirer profit au maximum des bonnes méthodes de travail qui vous permettront d'exceller dans les études. Respectez-les scrupuleusement, pendant un mois, au moins, et vous verrez comment vos résultats vont considérablement s'améliorer. Ce livre est destiné aux élèves et également aux étudiants, aux parents d'élèves, aux enseignants ! Faites-en bon usage ...

Par Fodé Doumbouya
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Fodé Doumbouya

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Méthode de travail

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment avoir de meilleurs résultats scolaires ? par Fodé Doumbouya

Commenter ce livre

 

Comment avoir de meilleurs résultats scolaires ?

Fodé Doumbouya

Paru le 05/02/2026

126 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336583730
9782336583730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.