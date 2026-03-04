Why nobody remembers my world ? Tome 13

Pourquoi personne ne se souvient du monde d'avant ? La Grande Guerre pour la suprématie du monde qui opposa les cinq races se solda par la victoire de l'humanité menée par le héros Sid. Mais soudain, le monde est réécrit sous les yeux du jeune Kai qui se retrouve projeté dans un monde dans lequel les humains ont perdu la Grande Guerre des cinq races. Après un combat acharné contre le lasteraser, Kai et ses compagnons se rendent à la tour de télécommunication de Krenmadel au QG de la Résistance humaine de Schultz où ils entendent parler d'Arkan Sid Corateral, dit le Roi des mercenaires des terres sauvages . Le héros Sid existe-t-il aussi dans ce monde qui a été réécrit ?