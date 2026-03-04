Inscription
#Album jeunesse

Gérard l'hermite

Fanny Orgé

ActuaLitté
Gérard vient à peine de briser sa coquille qu'il se sent déjà à la merci de prédateurs. Inspiré par son voisin Bernard l'hermite, il se met à la recherche de la coquille parfaite. Plusieurs pistes sont envisagées : coque de noix, cloche d'église ou chapeau melon. Face au danger, il va apprendre à grandir et acquerra une nouvelle compétence, bien utile pour se mettre à l'abri, et prendre de la hauteur. Pour Gérard, c'est l'école de la vie. La jeune autrice-illustratrice Fanny Orgé, dont c'est ici le premier album, a imaginé l'histoire de ce poussin nouveauné, découvrant le monde et ses dangers. Dessin au trait contouré, palette de couleurs restreinte fi nement choisie : les illustrations de Fanny Orgé séduisent par leur simplicité et leur élégance. Son sens du burlesque proche du cinéma muet s'adresse aux plus jeunes comme aux plus âgés.

Par Fanny Orgé
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Fanny Orgé

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Gérard l'hermite

Fanny Orgé

Paru le 04/03/2026

40 pages

Sarbacane Editions

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9791040807896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

