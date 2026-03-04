Gérard l'hermite

Gérard vient à peine de briser sa coquille qu'il se sent déjà à la merci de prédateurs. Inspiré par son voisin Bernard l'hermite, il se met à la recherche de la coquille parfaite. Plusieurs pistes sont envisagées : coque de noix, cloche d'église ou chapeau melon. Face au danger, il va apprendre à grandir et acquerra une nouvelle compétence, bien utile pour se mettre à l'abri, et prendre de la hauteur. Pour Gérard, c'est l'école de la vie. La jeune autrice-illustratrice Fanny Orgé, dont c'est ici le premier album, a imaginé l'histoire de ce poussin nouveauné, découvrant le monde et ses dangers. Dessin au trait contouré, palette de couleurs restreinte fi nement choisie : les illustrations de Fanny Orgé séduisent par leur simplicité et leur élégance. Son sens du burlesque proche du cinéma muet s'adresse aux plus jeunes comme aux plus âgés.