L'orthographe chez les adultes des années 2020

L'orthographe française fait l'objet de débats animés qui portent le plus souvent sur son enseignement ou sa réforme, sans évaluation scientifique de sa maîtrise par les adultes. Deux enquêtes récentes ont proposé une dictée à un échantillon représentatif de près de 4 500 adultes. Le présent ouvrage propose une analyse sociolinguistique des productions récoltées. Il fournit des résultats statistiques précis qui permettront aux lecteurs d'évaluer la véracité des affirmations les plus courantes concernant les différences de maîtrise entre hommes et femmes, entre les plus âgés et les plus jeunes, etc. Il aborde également la méthodologie de ces enquêtes et de nombreuses questions liées à l'orthographe.