#Essais

Un français aux couleurs du Maghreb

Samir Chellouai

ActuaLitté
Cet ouvrage analyse les particularismes lexicaux du français au Maghreb dans une perspective dictionnairique fondée sur la lexicographie différentielle et le classement onomasiologique. A partir des inventaires nationaux (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie), l'étude montre les limites du classement alphabétique qui passe en silence la culture maghrébine plurielle et occulte la dimension transnationale des lexies. Le lexique proposé, structuré par domaines conceptuels et assorti d'un index exhaustif, met en évidence la cohérence maghrébine de ces usages lexicaux.

Par Samir Chellouai
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Samir Chellouai

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Linguistique

Un français aux couleurs du Maghreb

Samir Chellouai

Paru le 05/02/2026

264 pages

Editions L'Harmattan

29,00 €

ActuaLitté
9782336574882
