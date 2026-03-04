Charlotte rêve de cinéma mais personne ne veut de ses scénarios. Elle intègre alors les rangs d'une boulangerie-sandwicherie de gare. Un job alimentaire, du temporaire, le temps de... Mais ce travail, avec ses cadences infernales, ses règles d'hygiène strictes et sa manageuse tyrannique, la happe pour ne plus la lâcher. Comme ces phénomènes étranges, - ou hallucinations ? - qu'elle est la seule à voir : un liquide noir qui dégouline de partout, du pain, du plafond, du pétrin...