Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Levure

Juliette Hayer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Charlotte rêve de cinéma mais personne ne veut de ses scénarios. Elle intègre alors les rangs d'une boulangerie-sandwicherie de gare. Un job alimentaire, du temporaire, le temps de... Mais ce travail, avec ses cadences infernales, ses règles d'hygiène strictes et sa manageuse tyrannique, la happe pour ne plus la lâcher. Comme ces phénomènes étranges, - ou hallucinations ? - qu'elle est la seule à voir : un liquide noir qui dégouline de partout, du pain, du plafond, du pétrin...

Par Juliette Hayer
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Juliette Hayer

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Levure par Juliette Hayer

Commenter ce livre

 

Levure

Juliette Hayer

Paru le 04/03/2026

108 pages

Sarbacane Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040806264
9791040806264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.