Roman francophone

Gbankouna Sadji

Aly Gilbert Iffono, Souleymane Kouyate

GBANKOUNA SADJI - La figure de la femme résistante mandenka est un récit littéraire et historique inspiré d'une figure peu connue mais profondément symbolique de l'histoire ouest-africaine. Gbankouna Sadji, femme libre et loyale, incarne la mémoire vive des héroïnes du Manden dont la dignité, la fidélité et le sacrifice traversent les siècles. Née sur les rives du Bafing, dans un village du Manden baigné de traditions, Gbankouna grandit entre récits d'ancêtres et initiation spirituelle. Sa vie bascule le jour où elle entre dans la cour de l'Almamy Samory TOURE, chef d'empire et figure emblématique de la résistance contre la colonisation française. De l'exil aux forêts traquées, du choix entre la reddition ou la mort, jusqu'au sacrifice ultime pour préserver son honneur, Gbankouna devient une légende. Son histoire, mêlant faits historiques, transmission orale et souffle poétique, nous rappelle que l'Afrique a toujours compté des femmes debout. Ce livre leur rend hommage. Issu de la grande lignée griotte des KOUYATE, Souleymane s'appuie sur sa double identité (ingénieur moderne et héritier de la mémoire historique du mandingue) pour restituer cette figure oubliée avec rigueur et sensibilité. Ce récit est à la fois un hommage à l'histoire orale du Manding et un geste fort de réappropriation mémorielle.

Par Aly Gilbert Iffono, Souleymane Kouyate
Editions L'Harmattan

|

Auteur

Aly Gilbert Iffono, Souleymane Kouyate

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Gbankouna Sadji

Aly Gilbert Iffono, Souleymane Kouyate

Paru le 05/02/2026

204 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

9782336573830
