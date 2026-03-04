City Hunter Spin-off - La vie pas si paisible d'Umibozu Tome 1

Bienvenue au Cat's Eye, un café niché au milieu des gratte-ciel de Shinjuku, célèbre pour son délicieux nectar, sa ravissante propriétaire et son partenaire aussi massif qu'un mammouth. Si les clients fuyaient quand ils le voyaient, aujourd'hui, il est devenu la coqueluche des réseaux sociaux. Les gens viennent avec leur vie compliquée et leurs rêves qu'ils confient à Umibôzu toujours prompt pour résoudre leurs problèmes. Une bonne tasse de café, quelques conseils et/ou un bazooka, et les soucis s'envolent ! On ne présente plus Tsukasa Hojo et ses nombreuses oeuvres cultes. L'artiste derrière Cat's Eye, City Hunter, Family Compo et de bien d'autres récits a posé ses crayons et oeuvre en tant que superviseur du spin-off de sa série la plus emblématique. Autre changement : dans City Hunter Gaiden, ce n'est pas Ryo le protagoniste principal mais Umibozu qui s'occupe maintenant du café Cat's Eye en compagnie de sa partenaire. Le maître s'amuse dans ce titre avec les paradoxes de ce personnage timide et empathique qui impressionne par son imposante carrure. C'est l'autrice EST EM qui est au dessin. Cette artiste prolifique au Japon est encore peu connue en France puisque seul son one-shot Tango a été publié en 2010. Avec ce titre, les lecteurs vont découvrir une mangaka qui navigue avec brio entre les différents genres.