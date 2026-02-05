Inscription
#Roman francophone

Vivre perché

Françoise Heulot-Petit

Soline habite avec ses parents dans une maison en bois isolée du reste du monde et dont elle ne peut pas sortir. Ensemble, ils ne sont en contact avec l'extérieur que par l'intermédiaire d'écrans d'ordinateur. Soline sait jouer avec les images, et notamment avec celles de son propre corps avec une caméra, mais elle s'ennuie dans cette séparation forcée du monde extérieur. Ses parents s'en accommodent parce qu'ils la protègent. Un jour, un noyau trouvé dans une pizza va bouleverser leurs existences, car l'arbre va grandir et chercher la lumière. L'intrus va pousser les murs, changer leur manière de voir les choses. Soline se souvient de quelle manière elle percevait le monde alors et comment cette relation a façonné ce qu'elle est aujourd'hui.

Par Françoise Heulot-Petit
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Françoise Heulot-Petit

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Vivre perché

Françoise Heulot-Petit

Paru le 05/02/2026

88 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

9782336569321
