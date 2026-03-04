Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Le secret d'Aiko Tome 7

Kaori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aiko est un vrai garçon manqué, toujours en compétition avec Léo, l'autre star du club de basket. Tout bascule le jour où elle est embauchée dans le maid café de son frère Rikki. Grimée en Mai la soubrette, elle charme Léo dans l'idée de le piéger. Mais très vite, elle se prend à son propre jeu et tombe amoureuse de son rival. Ils finissent par sortir ensemble en secret. Aiko, longtemps mal à l'aise dans son rôle de petite amie, réussit finalement à dépasser ses hésitations et à s'ouvrir à Léo. Leur relation semble désormais prendre son envol... jusqu'à l'arrivée de Yûka, l'ex de Léo, qui replonge Aiko dans une spirale d'angoisse ! Le Secret d'Aiko revient dans une toute nouvelle édition, redonnant à cette série la place qu'elle mérite ! Aux commandes, la talentueuse KAORI (mangaka aguerrie dans l'art de la romance), nous livre une histoire où la frontière entre rivalité et amour devient floue. Pour triompher de son ennemi juré, Aiko se fait passer pour une autre, avec l'intention de le piéger au bon moment. Mais au-delà de cette supercherie, ce manga équilibre habilement tranche de vie, romance et drame, rappelant combien il est essentiel de voir au-delà des apparences et des querelles passées.

Par Kaori
Chez Panini comics

|

Auteur

Kaori

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret d'Aiko Tome 7 par Kaori

Commenter ce livre

 

Le secret d'Aiko Tome 7

Kaori

Paru le 04/03/2026

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143493
9791039143493
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.