Le secret d'Aiko Tome 7

Aiko est un vrai garçon manqué, toujours en compétition avec Léo, l'autre star du club de basket. Tout bascule le jour où elle est embauchée dans le maid café de son frère Rikki. Grimée en Mai la soubrette, elle charme Léo dans l'idée de le piéger. Mais très vite, elle se prend à son propre jeu et tombe amoureuse de son rival. Ils finissent par sortir ensemble en secret. Aiko, longtemps mal à l'aise dans son rôle de petite amie, réussit finalement à dépasser ses hésitations et à s'ouvrir à Léo. Leur relation semble désormais prendre son envol... jusqu'à l'arrivée de Yûka, l'ex de Léo, qui replonge Aiko dans une spirale d'angoisse ! Le Secret d'Aiko revient dans une toute nouvelle édition, redonnant à cette série la place qu'elle mérite ! Aux commandes, la talentueuse KAORI (mangaka aguerrie dans l'art de la romance), nous livre une histoire où la frontière entre rivalité et amour devient floue. Pour triompher de son ennemi juré, Aiko se fait passer pour une autre, avec l'intention de le piéger au bon moment. Mais au-delà de cette supercherie, ce manga équilibre habilement tranche de vie, romance et drame, rappelant combien il est essentiel de voir au-delà des apparences et des querelles passées.