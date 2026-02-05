Inscription
#Album jeunesse

Mes premières berceuses

Rosalinde Bonnet, L'air mobile

ActuaLitté
Des berceuses toutes douces pour accompagner les tout-petits vers le sommeil. Ce livre sonore est unique. Il propose une sélection de 7 berceuses traditionnelles, françaises et internationales pour apaiser bébé au moment du coucher. Grâce aux puces sonores intégrées, l'enfant (ou le parent) déclenche la musique d'un simple geste, créant un rituel rassurant et musical. On retrouve : " Doucement s'en va le jour " ; " La dormette " ; " Fais dodo Colas mon petit frère " ; " Do, l'enfant do " ; " Un petit grain d'or " ; " Au clair de la lune " et une berceuse en anglais, " Hush a bye baby ". Les mélodies sont douces, les arrangements soignés, et les illustrations tendres de Rosalinde Bonnet accompagnent chaque chanson pour une atmosphère propice à la détente et à l'endormissement. Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off) Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants !

Par Rosalinde Bonnet, L'air mobile
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Rosalinde Bonnet, L'air mobile

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Retrouver tous les articles sur Mes premières berceuses par Rosalinde Bonnet, L'air mobile

Commenter ce livre

 

Mes premières berceuses

Rosalinde Bonnet

Paru le 05/02/2026

14 pages

Editions Gründ

12,00 €

ActuaLitté
9782324038211
© Notice établie par ORB
