Mes premières berceuses

Des berceuses toutes douces pour accompagner les tout-petits vers le sommeil. Ce livre sonore est unique. Il propose une sélection de 7 berceuses traditionnelles, françaises et internationales pour apaiser bébé au moment du coucher. Grâce aux puces sonores intégrées, l'enfant (ou le parent) déclenche la musique d'un simple geste, créant un rituel rassurant et musical. On retrouve : " Doucement s'en va le jour " ; " La dormette " ; " Fais dodo Colas mon petit frère " ; " Do, l'enfant do " ; " Un petit grain d'or " ; " Au clair de la lune " et une berceuse en anglais, " Hush a bye baby ". Les mélodies sont douces, les arrangements soignés, et les illustrations tendres de Rosalinde Bonnet accompagnent chaque chanson pour une atmosphère propice à la détente et à l'endormissement. Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off) Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants !