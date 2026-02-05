Inscription
#Essais

La gestion financière de l'entreprise Pas à pas

Philippe Guillermic

Optimisez la gestion de votre entreprise grâce à cette méthode éprouvée 4e édition à jour des dernières réglementations. Vous souhaitez optimiser la gestion de votre entreprise afin de la développer et de la pérenniser ? Grâce à cette méthode éprouvée et à des outils d'analyse simples, vous apprendrez à lire, décoder et interpréter les chiffres comptables essentiels. Vous saurez ainsi repérer les points forts et les faiblesses de votre activité et identifier les leviers à actionner pour conforter la situation économique de votre société. Dans cette nouvelle édition, à jour des dernières réglementations, vous apprendrez à : - Analyser les chiffres comptables : grandes masses du bilan, compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion. - Cerner les atouts et faiblesses de votre activité, vous adapter aux caractéristiques de votre secteur économique et à ses ratios. - Identifier les moyens de financement à utiliser pour sécuriser la rentabilité et la solvabilité de votre entreprise. - Suivre votre trésorerie et élaborer vos plans prévisionnels de gestion.

Par Philippe Guillermic
Chez Vuibert

|

Auteur

Philippe Guillermic

Editeur

Vuibert

Genre

Gestion financière

La gestion financière de l'entreprise Pas à pas

Philippe Guillermic

Paru le 05/02/2026

160 pages

Vuibert

16,90 €

9782311629798
