Jungle souterraine

Marc Spector, alias Moon Knight, a failli aux yeux du dieu Khonsou. Alors qu'il a du sang sur les mains et que son équipe est divisée, il doit affronter la colère de l'entité qui lui a donné ses pouvoirs... et Khonsou n'est pas réputé pour sa miséricorde. Comme si cela ne suffisait pas, une ennemie redoutable venue d'Asgard est chargée de tuer Moon Knight une bonne fois pour toutes ! Le scénariste Jed MacKay (Avengers, Blood Hunt) semble incapable de quitter l'univers de Moon Knight ! Nous avons d'ailleurs commencé à rééditer sa longue saga en MARVEL DELUXE en janvier, avant même sa conclusion ! Et pour cause : il fête bientôt ses 50 ans, et ce volume contient le 250 épisode consacré au personnage. Difficile, dans ces conditions, de ne pas prolonger l'aventure !