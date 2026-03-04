Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Comics

Jungle souterraine

Jed MacKay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marc Spector, alias Moon Knight, a failli aux yeux du dieu Khonsou. Alors qu'il a du sang sur les mains et que son équipe est divisée, il doit affronter la colère de l'entité qui lui a donné ses pouvoirs... et Khonsou n'est pas réputé pour sa miséricorde. Comme si cela ne suffisait pas, une ennemie redoutable venue d'Asgard est chargée de tuer Moon Knight une bonne fois pour toutes ! Le scénariste Jed MacKay (Avengers, Blood Hunt) semble incapable de quitter l'univers de Moon Knight ! Nous avons d'ailleurs commencé à rééditer sa longue saga en MARVEL DELUXE en janvier, avant même sa conclusion ! Et pour cause : il fête bientôt ses 50 ans, et ce volume contient le 250 épisode consacré au personnage. Difficile, dans ces conditions, de ne pas prolonger l'aventure !

Par Jed MacKay
Chez Panini comics

|

Auteur

Jed MacKay

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Marc Levy

Retrouver tous les articles sur Jungle souterraine par Jed MacKay

Commenter ce livre

 

Jungle souterraine

Jed MacKay

Paru le 04/03/2026

135 pages

Panini comics

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143301
9791039143301
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.