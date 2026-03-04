Inscription
#Roman jeunesse

Mystère à Koko-Sana

Lucie Durbiano, Anaïs Sautier

Bienvenue dans les meilleurs hôtels au monde, bienvenue chez vous ! Ce slogan de la chaine d'hôtels MAJESTIA, Cookie, Vanille et Elvis le connaissent sur le bout des doigts. Avec leur père majordome, ces triplés voyagent dans le monde entier. Mais si les clients sont en vacances, pas de repos pour les triplés ! Car dans chaque MAJESTIA, il y a toujours une enquête à mener... Le second tome d'une série d'enquêtes illustrées en couleur Cette fois, direction le Japon à Koko-Sana au coeur des montagnes ! Mais avant cela, les triplés profitent de leurs vacances... à Tokyo ! Un repos bien mérité avant de découvrir leur nouveau palace et ses VIP un peu particuliers : l'équipe de football américain dont les joueurs sont devenus complètement fous. Bientôt, ces étranges évènements compliquent le séjour. Et si c'était la faute... d'un yokaï ? La plume pétillante et moderne d'Anaïs Sautier L'autrice de Bande de Boucans (L'école des loisirs) nous régale avec une série pleine de tendresse et d'humour, et des personnages irrésistibles croqués par l'illustratrice Lucie Durbiano.

Par Lucie Durbiano, Anaïs Sautier
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Lucie Durbiano, Anaïs Sautier

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Mystère à Koko-Sana

Lucie Durbiano, Anaïs Sautier

Paru le 04/03/2026

194 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

9791036372223
