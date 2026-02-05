Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Seven

Anthony Bruno

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'inspecteur Somerset est, à sept jours de la retraite, un vieux flic blasé. Obligé de former son ambitieux remplaçant, Somerset fait équipe avec le jeune inspecteur David Mills. Tous deux arrivent sous une pluie battante dans un lieu où un crime machiavélique vient d'être commis. En effet, un criminel anonyme a décidé de commettre sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux énoncés dans la Bible : la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Tandis que Somerset et Mills remontent la piste du serial killer, ils plongent dans l'univers de plus en plus malsain de ce criminel astucieux et méticuleux, qui se fait appeler John Doe. A la découverte de chaque meurtre, et de chaque indice laissé volontairement par le tueur, les inspecteurs reconstituent le puzzle... "Seven", le film de David Finsher avec Brad Pitt et Morgan Freeman, est aussi un thriller sombre et oppressant dont le souvenir vous hantera longtemps.

Par Anthony Bruno
Chez Pocket

|

Auteur

Anthony Bruno

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Seven par Anthony Bruno

Commenter ce livre

 

Seven

Anthony Bruno

Paru le 05/02/2026

256 pages

Pocket

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355261
9782266355261
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.