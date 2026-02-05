L'inspecteur Somerset est, à sept jours de la retraite, un vieux flic blasé. Obligé de former son ambitieux remplaçant, Somerset fait équipe avec le jeune inspecteur David Mills. Tous deux arrivent sous une pluie battante dans un lieu où un crime machiavélique vient d'être commis. En effet, un criminel anonyme a décidé de commettre sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux énoncés dans la Bible : la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Tandis que Somerset et Mills remontent la piste du serial killer, ils plongent dans l'univers de plus en plus malsain de ce criminel astucieux et méticuleux, qui se fait appeler John Doe. A la découverte de chaque meurtre, et de chaque indice laissé volontairement par le tueur, les inspecteurs reconstituent le puzzle... "Seven", le film de David Finsher avec Brad Pitt et Morgan Freeman, est aussi un thriller sombre et oppressant dont le souvenir vous hantera longtemps.