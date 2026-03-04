Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les mots de la Bible

Karem Bustica

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En solo, en famille, à l'aumônerie, dans les groupes bibliques, pour les catéchumènes... quel que soit votre niveau de connaissance, jouez en complétant ces grilles de mots à partir de leur définition. Ces grilles se basent sur la traduction de la Bible de Jérusalem, la plus répandue dans le monde pour rejoindre le plus grand nombre. Les thèmes abordés dans ce hors-série : le Messie, les expressions bibliques, les fêtes, la lumière, les songes, les enfants, la paix, les arbres, l'eau, le feu... Autant de thèmes pour approfondir notre foi d'une manière ludique et plonger dans la parole de Dieu !

Par Karem Bustica
Chez Bayard Presse

|

Auteur

Karem Bustica

Editeur

Bayard Presse

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mots de la Bible par Karem Bustica

Commenter ce livre

 

Les mots de la Bible

Karem Bustica

Paru le 04/03/2026

112 pages

Bayard Presse

6,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029618550
9791029618550
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.