Les mots de la Bible

En solo, en famille, à l'aumônerie, dans les groupes bibliques, pour les catéchumènes... quel que soit votre niveau de connaissance, jouez en complétant ces grilles de mots à partir de leur définition. Ces grilles se basent sur la traduction de la Bible de Jérusalem, la plus répandue dans le monde pour rejoindre le plus grand nombre. Les thèmes abordés dans ce hors-série : le Messie, les expressions bibliques, les fêtes, la lumière, les songes, les enfants, la paix, les arbres, l'eau, le feu... Autant de thèmes pour approfondir notre foi d'une manière ludique et plonger dans la parole de Dieu !