#Bande dessinée jeunesse

Les Nouvelles Vagues

Arnaud Cathrine

Après le succès de Romance , découvrez l'histoire de Vince, Micha, Marilyn et Octave : quatre ados en quête d'eux-mêmes, entre premiers amours, doutes et épreuves de la vie. Les Nouvelles Vagues, c'est Vince, Micha, Marilyn et Octave. Les Nouvelles Vagues, c'est le portrait d'une génération qui invente sa façon d'aimer et d'être soi. Moi, je veux flamber. Sinon on n'est pas vivant. Je veux me jeter sur tout ce qui est inflammable. Même si j'ai peur. La vie me fait peur. Les garçons me font peur. Les filles me font peur. Mais je veux cramer. Ce sera bref, et qu'est-ce qu'on s'en fout : pourquoi une histoire courte ne serait-elle pas une histoire tout court ?

Par Arnaud Cathrine
Chez Pocket

|

Auteur

Arnaud Cathrine

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

Les Nouvelles Vagues

Arnaud Cathrine

Paru le 05/02/2026

312 pages

Pocket

8,30 €

9782266354462
