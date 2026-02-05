Inscription
#Roman francophone

La colline qui travaille

Philippe Manevy

ActuaLitté
Un roman cathédrale bouleversant de sincérité La colline qui travaille raconte des gens ordinaires. Des gens qui ont vécu des bouleversements politiques et sociaux à la fin du XIXe siècle, traversé une guerre mondiale, puis une seconde, subi une crise économique, connu les Trente Glorieuses et le début d'un nouveau millénaire. Dans ce livre, Philippe Manevy raconte les liens profonds qui unissent le présent et le passé ; comme si nos existences ne se révèlaient seulement dans la somme jamais achevée de celles qui nous ont précédés. Chronique bouleversante d'une famille sur quatre générations et hommage vibrant à la classe ouvrière, La colline qui travaille est écrit dans un un style parfaitement maîtrisé, à la sobriété évocatrice, Philippe Manevy y fait un travail de tisserand et réunit dans une même étoffe, cent-vingt ans d'histoire familiale.

Par Philippe Manevy
Chez Pocket

|

Auteur

Philippe Manevy

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

La colline qui travaille

Philippe Manevy

Paru le 05/02/2026

327 pages

Pocket

9,00 €

ActuaLitté
9782266352819
© Notice établie par ORB
